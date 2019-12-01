Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia

Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:21:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- María Elena “N”, quien es señalada por su posible relación en la comisión del delito de retención o sustracción específica de persona menor de edad, en agravio de su hijo de 7 años de edad; hechos ocurridos en el municipio de Morelia, fue aprehendida la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en febrero de 2025 la imputada hizo uso de su derecho de convivencia con el menor; sin embargo, incumplió con el acuerdo judicial al no regresarlo a su padre, quien cuenta con la guarda y custodia legal, negándose desde entonces a entregarlo.

Derivado de lo anterior, y tras la denuncia presentada, la Fiscalía Especializada llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la posible responsabilidad de María Elena “N”, solicitando la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE.

En próximas horas, la detenida será presentada ante la autoridad jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán detienen a tres personas relacionadas en secuestro y extorsión de agricultor
Ultimó a tiros a un hombre y lesionó a otro en el año 2019 en Uruapan; ahora fue sentenciado a más de 52 años de prisión
Dos elementos de Tránsito y Vialidad bajo investigación por corrupción en Celaya
Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia
Más información de la categoria
Renuncia abogado de familiares de los 43 de Ayotzinapa; se uniría a grupo de trabajo de Hugo Aguilar
Hallan fosa clandestina en panteón de Tlaquepaque, Jalisco; fiscalía duda de versión de madres buscadoras
Dan 131 años de prisión a secuestrador y homicida de hija de la activista Miriam Rodríguez
Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo en Sahuayo, Michoacán
Comentarios