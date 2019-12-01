Recibió a su hijo que estaba en custodia de su padre y ya no lo regresó; ya fue detenida en Morelia

Morelia, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- María Elena “N”, quien es señalada por su posible relación en la comisión del delito de retención o sustracción específica de persona menor de edad, en agravio de su hijo de 7 años de edad; hechos ocurridos en el municipio de Morelia, fue aprehendida la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en febrero de 2025 la imputada hizo uso de su derecho de convivencia con el menor; sin embargo, incumplió con el acuerdo judicial al no regresarlo a su padre, quien cuenta con la guarda y custodia legal, negándose desde entonces a entregarlo.

Derivado de lo anterior, y tras la denuncia presentada, la Fiscalía Especializada llevó a cabo actos de investigación que permitieron establecer la posible responsabilidad de María Elena “N”, solicitando la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la FGE.

En próximas horas, la detenida será presentada ante la autoridad jurisdiccional que habrá de resolver su situación jurídica.