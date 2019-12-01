Reanudan bloqueos en la carretera Uruapan - Los Reyes por desaparición de pobladores en Peribán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 10:45:17

Peribán, Mich., a 17 de septiembre de 2025. — La tensión volvió a sentirse en la región de la Meseta Purépecha luego de que familiares y habitantes de San José Apupataro, comunidad de Peribán, retomaran los bloqueos carreteros para exigir la aparición con vida de cuatro hombres desaparecidos desde el pasado fin de semana.

La mañana de este miércoles, pobladores cerraron la carretera Uruapan - Los Reyes a la altura de Periban, como medida de presión para exigir a las autoridades estatales y federales resultados inmediatos en la localización de Luis Edgar, Martín Jesús, Marco Antonio y Francisco Ricardo, quienes fueron vistos por última vez el sábado 13 de septiembre.

Según relataron familiares, tres de los desaparecidos habían salido desde temprano con destino a Zacapu, donde pretendían legalizar dos camionetas. La última comunicación con ellos ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde en un OXXO de Chilchota. Desde ese momento, sus teléfonos dejaron de responder.

Los manifestantes advirtieron que las protestas continuarán de forma indefinida mientras no haya información clara sobre el paradero de los desaparecidos.