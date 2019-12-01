Realizan operativo en penal de Veracruz y decomisan diversos objetos ilícitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 22:52:25

Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 19 de agosto de 2025.- Se realizó un operativo en el penal de La Toma en Veracruz, donde fueron localizados diversos objetos que no están permitidos, por lo que fueron asegurados por las autoridades.

La revisión estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Los elementos encontraron 49 puntas de metal, dos martillos, 167 rastrillos, 179 encendedores, 103 espejos, 135 tijeras, 12 ganchos de tejer, además de una bocina.

Asimismo, fueron hallados 39 tornillos, cuatro cinturones, 29 navajas, 13 cargadores de teléfonos celulares, cinco jeringas con agujas, nueve memorias USB, 35 perfumes y una extensión eléctrica, así como un tenedor y una extensión eléctrica.

Según información de los elementos de la fuerza de seguridad, aunque se encontraron cargadores de telefonía, no localizaron teléfonos o computadoras donde sean utilizados los cargadores o las memorias USB.

Dicha pesquisa se hizo a tan solo unos días de que el director del penal, René Vergara Vergara, fuera ultimado a balazos el pasado 14 de agosto frente a su domicilio en el fraccionamiento Circuito Villaverde al norte de Córdoba.