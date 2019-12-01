Realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en la región de Arteaga, Michoacán; reportan resultados positivos

Realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en la región de Arteaga, Michoacán; reportan resultados positivos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 21:03:48
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Arteaga, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026.- Con apoyo de maquinaria pesada y tecnología aérea, autoridades estatales llevaron a cabo una serie de intervenciones en diferentes puntos de la región de Arteaga, como parte de las acciones para localizar a personas desaparecidas, donde se reportaron resultados positivos, aunque no se dieron a conocer detalles sobre los hallazgos.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán, con la participación de familiares de víctimas y representantes de distintas instituciones que integran el Sistema Estatal de Búsqueda.

Durante las jornadas se empleó una retroexcavadora para facilitar las labores de excavación, además de herramientas como picos y palas. Asimismo, se realizaron inspecciones aéreas mediante un dron, con el propósito de revisar distintos espacios y ampliar las zonas de búsqueda.

La Comisión informó que los hallazgos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que se encargaron de realizar el procesamiento correspondiente bajo los protocolos establecidos y con apego a los principios de trato digno.

Hasta el momento, no se ha precisado qué tipo de resultados se obtuvieron ni si estos permitieron avanzar en la localización de alguna persona desaparecida.

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