Caen en Culiacán tres presuntos integrantes de célula dirigida por los hijos de "El Mayo" Zambada; uno es menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 14:48:06

Culiacán, Sinaloa, a 12 de noviembre 2026.- Dos adultos y un menor de edad, todos presuntos integrantes de una célula criminal dirigida por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada, fueron detenidos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, los agentes de seguridad se movilizaron a la colonia Lomas del Sol VII, ubicada en la capital sinaloense, tras recibir un reporte sobre la presencia de hombres fuertemente armados en la zona.

Durante la intervención, personal de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa logró la detención de tres sujetos sospechosos.

Además, incautaron armamento, cargadores, cartuchos, droga, una motocicleta y equipo de comunicaciones.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, que determinará su situación jurídica.