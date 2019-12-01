Quitan la vida a paciente dentro de hospital en Tuxpan, Veracruz; cuatro personas fueron detenidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:35:29

Tuxpan, Veracruz, a 12 de noviembre de 2026.- Un grupo de hombres armados irrumpió durante la madrugada de este jueves para atacar directamente a un paciente que recibía atención médica en un hospital privado en Tuxpan, al norte de Veracruz. La agresión dejó como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada, además de un despliegue de seguridad en la zona.

Los hechos ocurrieron en el Centro Médico Tuxpan, cuando aproximadamente seis sujetos armados ingresaron al inmueble y se dirigieron al área donde se encontraba internado Jorge Cantú, de 39 años, contra quien dispararon en repetidas ocasiones hasta privarlo de la vida.

Durante el atentado también resultó herida la esposa del paciente, quien se encontraba acompañándolo. Debido a las lesiones, la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el mismo centro médico para recibir atención de urgencia.

El homicidio ocurrió días después de que Cantú sobreviviera a otro ataque armado registrado el martes 10 de noviembre en la calle Colombia, en la zona centro de Tuxpan. En aquella ocasión, el hombre logró escapar de sus agresores y refugiarse en las instalaciones de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, donde solicitó ayuda.

Posteriormente fue trasladado al hospital privado para recibir atención especializada; sin embargo, mientras permanecía internado, sus agresores consiguieron localizarlo y perpetraron un segundo atentado en su contra.

Tras el reporte de las detonaciones a través del número de emergencias 911, elementos de distintas corporaciones de seguridad se movilizaron al nosocomio y desplegaron un operativo en los alrededores. Durante las diligencias también fueron localizados casquillos percutidos sobre la calle Cuauhtémoc, los cuales quedaron como indicios para las investigaciones.

Por su parte, las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el doble ataque, determinar las circunstancias en las que los responsables ingresaron al hospital y establecer el móvil de la agresión.