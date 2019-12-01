Le dieron 9 balazos y sus escoltas tardaron hasta 10 segundos en reaccionar: Difunden video del empresario ultimado en Mercedes de 5 millones de pesos; buscaba ser candidato de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán: 

Lázaro Cárdenas, Mich., a 12 de noviembre de 2026.– A pesar de contar con numerosos escoltas armados que lo acompañaban dentro de su vehículo y en al menos otras dos camionetas, un solo sujeto disparó en al menos nueve ocasiones contra el empresario de la mensajería Eduardo Valdovinos Padilla, quien perdió la vida en el sitio. Él aspiraba a ser candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ataque tuvo lugar el miércoles en una cabalgata patrocinada por Valdovinos, evento que ya tenía varios años consecutivos organizándose en la tenencia Buenos Aires.

Mientras al frente desfilaban los caballos, en la retaguardia una caravana de vehículos seguía la cabalgata, incluyendo a Valdovinos en una camioneta Mercedes-Benz 63 AMG, cuyo precio nuevo es de 4 millones 999 mil pesos según la página oficial del fabricante. Atrás de ella, en dos camionetas pickup, escoltas armados con ropa de civil seguían el recorrido de Valdovinos.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en el que un sujeto se acerca a la camioneta de Valdovinos, disparando en al menos 9 ocasiones contra él. A pesar de que los escoltas estaban en el asiento trasero, estos tardaron al menos seis segundos en responder a la agresión, dando tiempo suficiente al asesino para completar su tarea y darse a la fuga.

Por su parte, los escoltas en las otras dos camionetas tardaron hasta 10 segundos desde que inició la agresión para descender de sus vehículos y disparar contra el agresor. Incluso se observa que una camioneta de escoltas en vez de dirigirse al agresor, desvía ligeramente su dirección lejos del atacante.

Valdovinos era un empresario de los servicios de paquetería y fuerte contendiente para ser candidato de Morena a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas en las próximas elecciones.