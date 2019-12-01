Tijuana, Baja California, a 12 de noviembre de 2026.- Un adolescente de 14 años falleció dentro de un plantel educativo de Tijuana por el posible consumo de drogas. Los resultados de la necropsia revelaron que el menor sufrió una depresión cardiorrespiratoria relacionada con una sustancia estimulante del sistema nervioso central, aunque todavía no se ha precisado cuál fue la sustancia involucrada.

El estudiante cursaba sus estudios en la Secundaria General Número 78, ubicada en la colonia La Gloria, donde perdió la vida el pasado martes 10 de noviembre. De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza durante la jornada escolar, por lo que fue enviado al área de enfermería para recibir atención.

Según la información proporcionada por autoridades educativas, el médico del plantel le recomendó ingerir alimentos, debido a que se encontraba en ayunas. Sin embargo, el malestar continuó y, aproximadamente media hora después, el menor se desvaneció mientras era atendido.

Personal de la escuela solicitó apoyo a los servicios de emergencia y, aunque paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle asistencia, confirmaron que el adolescente ya no presentaba signos vitales.

Tras el fallecimiento, la Fiscalía General del Estado de Baja California inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso y determinar cómo y cuándo el menor habría estado expuesto a la sustancia que provocó la alteración de sus funciones respiratorias y cardiovasculares.

El hecho también generó preocupación entre madres y padres de familia ante la posibilidad de que existan sustancias ilícitas al alcance de estudiantes dentro o fuera de los centros educativos. Mientras tanto, las autoridades mantienen las indagatorias para establecer las condiciones en las que ocurrió el consumo y deslindar posibles responsabilidades.