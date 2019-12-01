Investigan intoxicación de estudiantes tras consumir presuntas gomitas con sustancia ilícita en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:11:27

Santa Catarina, Nuevo León, a 12 de noviembre de 2026.- La presunta venta de dulces con sustancias ilícitas entre estudiantes encendió las alertas en una secundaria de Santa Catarina, Nuevo León, luego de que tres adolescentes presentaran síntomas de intoxicación tras consumir gomitas durante una actividad escolar. El caso ya es motivo de preocupación entre madres y padres de familia, quienes piden esclarecer cómo llegaron estos productos a manos de los menores.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos involucraron a tres alumnos de tercer grado, dos mujeres y un hombre, de aproximadamente 14 años, quienes habrían ingerido las golosinas durante una kermés realizada el miércoles por la mañana en un plantel educativo.

La madre de una de las estudiantes afectadas, identificada como Juana Sánchez Sánchez, señaló que las gomitas presuntamente contenían alguna sustancia ilícita y que habrían sido ofrecidas y comercializadas por otro alumno de secundaria.

Según su testimonio, la compra se habría realizado un día antes, durante una reunión en un domicilio de la colonia Misión de la Silla. Cada bolsita tenía un costo de 30 pesos y contenía tres piezas.

Los adolescentes habrían consumido los dulces hasta la mañana siguiente, cuando comenzaron a experimentar malestares, situación que alertó a la comunidad escolar y a sus familiares.

La mujer manifestó su preocupación por lo ocurrido y solicitó el cambio de escuela para su hija, ante el temor de que pudiera repetirse un episodio similar.

El caso involucra a estudiantes de distintos planteles de la zona, entre ellos las secundarias 68, 46 y 45 Alfonso Reyes, de acuerdo con los reportes difundidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué sustancia contenían las gomitas ni se han esclarecido las circunstancias en las que fueron adquiridas. Las autoridades deberán determinar su procedencia, cómo llegaron a manos de los adolescentes y si hubo participación de otras personas en su distribución.