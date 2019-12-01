Refuerzan vigilancia en tres municipios de Michoacán tras reportes de balaceras y suspension de clases

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 15:32:02

*Habitantes reportaron suspensión de clases por temor a nuevos enfrentamientos; el despliegue de seguridad no dejó detenidos.

Queréndaro, Mich., a 12 de noviembre de 2026.— La Guardia Civil reforzó su presencia en Zinapécuaro, Indaparapeo y Queréndaro luego de reportes de enfrentamientos entre integrantes de grupos delincuenciales que se disputan el control de la región.

El despliegue incluye personal, patrullas y unidades blindadas, así como recorridos de vigilancia por tierra y aire en los tres municipios.

Habitantes de distintas comunidades señalaron que las balaceras generaron pánico entre las familias y llevaron a suspender clases en planteles de la zona, ante el temor de que se registraran nuevos episodios de violencia.

Pese a la movilización de las corporaciones de seguridad, no se reportaron detenciones de personas involucradas en los enfrentamientos.

Los patrullajes permanecen activos en los tres municipios para prevenir nuevas agresiones y reforzar la seguridad de las comunidades.