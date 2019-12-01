Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 

Aquila, Mich., a 15 de enero de 2026.— La sierra del municipio de Aquila vivió una jornada de alta tensión luego de que la explosión de un artefacto tipo mina cobrara la vida de un hombre en una comunidad rural, hechos que derivaron en un amplio despliegue de fuerzas federales que permitió el desmantelamiento de un campamento criminal y la destrucción de extensos plantíos ilegales de marihuana.

Como parte de los operativos de vigilancia, personal de la Secretaría de Marina localizó en la comunidad indígena de Huahua un campamento presuntamente utilizado por integrantes del crimen organizado. El hallazgo se produjo durante recorridos terrestres en una zona de difícil acceso, donde los elementos navales aseguraron el perímetro y confirmaron que el lugar se encontraba deshabitado.

En el sitio fueron aseguradas tres armas largas, cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico. Tras las diligencias correspondientes, el campamento fue destruido mediante incineraciónpara evitar su reutilización, mientras que el armamento quedó a disposición de la autoridad competente.

De manera paralela, y durante el mismo operativo en la zona serrana de Aquila, personal naval detectó y erradicó dos plantíos de marihuana, donde fueron destruidas aproximadamente 64 mil 800 plantas, con un peso estimado de 25 kilos con 200 gramos. Asimismo, se aseguró un secadero clandestino con 10 bolsas de plástico negro que contenían la hierba ya procesada y presuntamente lista para su distribución.

La droga asegurada fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones en curso.

Estos aseguramientos se registraron el mismo día en que, en la localidad de Los Ocotes, también ubicada en la sierra de Aquila y a corta distancia de Huahua, un artefacto explosivo improvisadodetonó y provocó la muerte de un hombre. Tras ese hecho, fuerzas estatales y federales desplegaron acciones de seguridad adicionales en la región, donde incluso se reportó la localización y desactivación de otros explosivos.

Aunque las autoridades no han confirmado una relación directa entre los sucesos, la cercanía geográfica entre Los Ocotes y Huahua, así como la coincidencia temporal de los hechos, evidencian un escenario de riesgo persistente en esta franja serrana del municipio, donde la presencia de grupos delictivos ha generado condiciones de violencia y amenaza para las comunidades.

Los operativos forman parte de las acciones coordinadas de la Armada de México para combatir actividades ilícitas en regiones de alta complejidad, caracterizadas por su geografía accidentada y su uso estratégico por parte del crimen organizado.