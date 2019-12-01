Rayo provoca incendio de palmera en plena tormenta en León, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 19:14:33

León, Guanajuato, a 05 de abril de 2026.- Una intensa tormenta registrada la tarde-noche de este día dejó como saldo el incendio de una palmera, luego de que fuera impactada por un rayo en el cruce de los bulevares Hilario Medina y Saturno, en la colonia Real Providencia.

De acuerdo con reportes preliminares, la descarga eléctrica ocurrió en medio de fuerte actividad atmosférica, acompañada de lluvia y ráfagas de viento, lo que provocó que la vegetación comenzara a arder en cuestión de segundos.

El fuego fue visible a varios metros de distancia, generando alerta entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Al lugar acudieron elementos de emergencia, quienes lograron controlar la situación y evitar que las llamas se extendieran a árboles cercanos, estructuras o cableado urbano.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños mayores.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones durante tormentas eléctricas, evitando permanecer en espacios abiertos o resguardarse bajo árboles ante la posibilidad de descargas