Ataque armado deja un hombre sin vida en la Jacona, Michoacán

Ataque armado deja un hombre sin vida en la Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:36:50
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Jacona, Michoacán, 5 de abril de 2026.- Un hombre perdió la vida tras una agresión con arma de fuego mientras se encontraba a bordo de su camioneta sobre la carretera Jacona–Jiquilpan, a la altura de la colonia La Enramada I.

De acuerdo con reportes preliminares, corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre detonaciones en la zona. Al acudir, elementos de la Policía Municipal localizaron a la víctima dentro del vehículo, sin signos vitales.

El área fue resguardada en espera de personal especializado, quien realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, el caso se mantiene bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.

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