Localizan sin vida a pareja en panteón de Parácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 18:03:47

Parácuaro, Michoacán, 5 de abril de 2026.- Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida en el panteón de la comunidad de La Estancia, en este municipio.

De acuerdo con reportes preliminares, autoridades fueron alertadas sobre la presencia de dos personas tiradas en el lugar. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar la zona.

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales presentaban lesiones por proyectil de arma de fuego.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.