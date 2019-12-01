Encuentran a un hombre sin vida en el Río Grande de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 18:10:40

Morelia, Michoacán, 5 de abril de 2026.- Un hombre fue localizado sin vida en los márgenes del Río Grande, al norte de la ciudad de Morelia, sin que hasta el momento se conozcan las causas del deceso.

De acuerdo con reportes, autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona en el afluente, a la altura de la zona cercana a la Casa Diurna del Adulto Mayor.

Elementos de la Policía Morelia acudieron al sitio, donde confirmaron el hallazgo y procedieron a resguardar el área, en espera de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se determinarán las causas de la muerte.