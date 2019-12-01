Ratifican libertad condicional de Gilda "N", acusada en Caso Agronitrogenados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 12:19:01

Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- Una jueza federal ratificó la medida cautelar de libertad condicional dictada a Gilda “N”, señalada en el Caso Agronitrogenados.

Lo anterior, luego de que en una nueva audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 18 datos de prueba para lograr la medida cautelar de prisión preventiva ante riesgo de fuga.

Según el Ministerio Público federal, la acusada cuenta con un historial de 75 viajes internacionales entre 2010 y 2019.

Igualmente mencionó que y que la última vez que salió del territorio nacional fue en junio pasado, cuando viajó a Francia, regresó a México el 1 de julio y fue detenida.

La Fiscalía argumentó que la hermana de Emilio Lozoya Austin está vinculada a cinco domicilios diferentes, que carece de arraigo domiciliario, que cuenta con una red de apoyo familiar y llegó a tener 2 millones de pesos en una cuenta bancaria.

Por su parte, la defensa de la imputada acusó que los argumentos de las autoridades son falsos, sesgados y parciales.

Además, Gilda “N”, declaró ante la jueza Nora Ileana García que ha cumplido con las órdenes dictadas y lo seguirá haciendo.

“La Fiscalía ha estado afuera de la casa de mis papás, más de cien veces me han visto. No hay elementos, más que perversidad y acoso de la Fiscalía. Estoy orgullosa de mi inocencia. Confío en Dios y en que usted haga lo correcto”, dijo la sospechosa.