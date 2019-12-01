Identifican a motociclista muerto en accidente en Morelia, Michoacán

Identifican a motociclista muerto en accidente en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:14:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Como Óscar Daniel B., de 40 años, fue identificado el individuo que perdió la vida al accidentarse con la motocicleta que conducía en el periférico de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del jueves se registró un accidente de motocicleta en el libramiento de esta ciudad, a  la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres.

Como resultado del percance perdió la vida quien a la postre fue identificado como Óscar Daniel B., de 40 años.

Es de mencionar que con este lamentable hecho, suman 14 motociclistas muertos en accidentes en esta ciudad capital del estado en este 2026.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ratifican libertad condicional de Gilda "N", acusada en Caso Agronitrogenados
Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual en Morelia, Michoacán
Cae Alejandro “N”, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario acusado de fraude millonario
Identifican a motociclista muerto en accidente en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen
Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU
Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro
Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 
Comentarios