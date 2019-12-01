Identifican a motociclista muerto en accidente en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:14:06

Morelia, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Como Óscar Daniel B., de 40 años, fue identificado el individuo que perdió la vida al accidentarse con la motocicleta que conducía en el periférico de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la noche del jueves se registró un accidente de motocicleta en el libramiento de esta ciudad, a la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres.

Como resultado del percance perdió la vida quien a la postre fue identificado como Óscar Daniel B., de 40 años.

Es de mencionar que con este lamentable hecho, suman 14 motociclistas muertos en accidentes en esta ciudad capital del estado en este 2026.