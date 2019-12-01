Cae Alejandro “N”, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario acusado de fraude millonario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:18:33

Cancún, Quintana Roo, a 10 de julio 2026.- Personal de seguridad estatal de Quintata Roo capturó a Alejandro Mario “N”, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario detenido en Miami y acusado de fraude millonario.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el aseguramiento ocurrió la noche del 9 de julio en la zona hotelera de Cancún, desde donde el sospechoso fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

No obstante, al corte de esta edición se desconocen los delitos que se le atribuyen, pero se presume su implicación en el desvío millonario a empresas ligadas a su hermano.

Cabe recordar que en 2021, un juez federal giró ordenes de aprehensión contra 10 personas, entre ellas funcionarios federales, por desviar contratos por un monto de 2 mil 950 millones de pesos.

Los 10 sospechosos fueron señalados por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.