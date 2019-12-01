Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 10 de julio 2026.- Cristian “N”, quien es señalado de su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente de 12 años en Morelia, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las labores de investigación y de campo llevadas a cabo por el personal de la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, permitieron establecer que, el pasado 1 de junio, cuando la víctima se encontraba en un comercio de la zona Centro de Morelia, fue agredida sexualmente, situación que de inmediato hizo de conocimiento a su mamá. En ese momento, Cristian “N” fue detenido por elementos de la Guardia Civil que fueron alertados del hecho.

Derivado de la denuncia, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba de la posible participación del investigado en el delito señalado en la ley como abuso sexual, por lo que solicitó orden de aprehensión que fue cumplimentada.

El investigado fue puesto a disposición del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica en apego al debido proceso.