Quitan la vida a una mujer, quien aparentemente estaba embarazada en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:56:37
Celaya, Guanajuato, a 20 de agosto de 2025.- Una mujer joven que presuntamente estaba embarazada, se encontraba en su domicilio cuando repentinamente fue atacada balazos perdiendo la vida. 

Fue en la calle Anaya casi esquina con Valentín Ramos minutos después de las 5 de la tarde del miércoles que elementos de la Guardia Nacional y municipales, así como socorristas se concentraron en el sitio tras ser alertados sobre una persona lesionada. 

Paramédicos nada pudieron hacer por la víctima, tras confirmar que las heridas por arma de fuego que le provocaron sujetos desconocidos que se dieron a la fuga, le cobraron la vida. 

Hasta el momento la mecánica de los hechos se ignora, sin embargo trascendió de manera extraoficial que la víctima está embarazada, por lo que serán las autoridades las que confirmen esta información.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley.

Noventa Grados
