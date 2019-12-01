Identifican a jefe de plaza entre los muertos por ataque armado en carrera de caballos en Parral, Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 21:56:15

Hidalgo del Parral, Chih., a 16 de noviembre de 2025.— Entre las personas asesinadas durante el ataque armado registrado este fin de semana en una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, fue identificado Benito Molina R., alias “El 8-4”, señalado en reportes periodísticos como presunto jefe de plaza del crimen organizado.

De acuerdo con información difundida por medios locales, Molina habría sido el objetivo principal del ataque, en el cual un grupo armado abrió fuego contra los asistentes, provocando un saldo inicial de al menos siete víctimas mortales, cifra que posteriormente aumentó a ocho conforme se ubicaron más cuerpos en las inmediaciones del lugar.

La agresión ocurrió mientras se desarrollaba una carrera equina convocada de forma pública, donde se habrían congregado decenas de personas. Entre los fallecidos también fueron identificados sujetos apodados “El Wilo”, “El Borre” y “Uriel” o “El Chiquilín”, presuntamente ligados al mismo grupo criminal. Además, trascendió la versión de que otro presunto líder habría sido privado de la libertad durante los hechos, aunque esa información no ha sido confirmada por autoridades.

Antecedentes delictivos del fallecido

Según notas publicadas en años recientes, Benito Molina, presunto jefe de plaza de la célula conocida como Los Salgueiro, vinculada al Cártel de Sinaloa y operante en la región sur de Chihuahua, fue detenido en 2021 por presunto delito de secuestro, aunque posteriormente recuperó su libertad.

También se le relacionaba extraoficialmente con la masacre ocurrida en mayo de 2024, en la que fueron asesinados la empresaria Marisela Barrón Sandoval, su pareja, el músico Kevin Amalio Hernández, y dos adolescentes de 14 y 17 años, ataque perpetrado en la zona de la Vía Corta Chihuahua–Parral. Dichos señalamientos tampoco habían sido aclarados públicamente por la autoridad judicial.

Posible disputa criminal

Fuentes consultadas señalaron que la agresión podría estar relacionada con una disputa territorial entre grupos delictivos, en particular entre Los Salgueiro y La Línea, organización ligada históricamente al Cártel de Juárez. No obstante, las autoridades estatales no han confirmado línea de investigación ni responsables.

Tras la balacera, se reportaron bloqueos carreteros con vehículos de carga presuntamente utilizados por los agresores para facilitar su escape y obstaculizar la movilización de fuerzas de seguridad.

Investigación en curso

Hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua no ha emitido un informe final sobre el número de víctimas, el móvil exacto del ataque, ni la identidad completa de todas las personas fallecidas.

Las corporaciones de seguridad mantienen presencia en la zona y se espera que en las próximas horas se ofrezcan datos oficiales sobre el avance de la investigación.