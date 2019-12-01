Accidente vehicular en el Libramiento Norte de Zamora, Michoacán, deja un hombre fallecido y dos heridos

Accidente vehicular en el Libramiento Norte de Zamora, Michoacán, deja un hombre fallecido y dos heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2025 a las 21:27:08
Zamora, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- La tarde de este domingo se registró una carambola entre tres camionetas, un taxi y una motocicleta que dejo como saldo un muerto, al menos dos heridos y cuantiosos daños materiales.

Esto fue minutos antes de las 17:00 horas de este domingo, en el Libramiento Norte a la altura el crucero de Chaparraco.

Al sitio llegaron paramédicos de Rescate, quienes confirmaron la muerte del joven Jesús Efren V., R., de 25 años de edad, el cual era vecino del Infonavit Arboledas, mismo conducía una motocicleta Italika FT150, color plata, sin placa.

Los socorritas auxiliaron a la señora Lourdes Q., M., de 45 años de edad y al menor Carlos R., Q., de 14 años de edad, vecinos del Fraccionamiento Ex Hacienda del Refugio, los cuales fueron trasladados a un nosocomio.

Las otras unidades participantes son una camioneta Ford, tipo redilas color blanco con rojo, con placas de circulación MX-2724-C de Michoacán, un taxi Hyyndai, del Sitio Láser d3 Huancito color blanco con azul, con matrícula A211LCH del Servicio público local.

Así como una camioneta Honda CR-V color plata, con placas PLW-880-B de Michoacán y otra Volkswagen tipo Nivus, color gris, con placas PNN-244-A de Michoacán.

Cabe señalar que de estos vehículos no fueron localizados los conductores, de igual forma elementos de Seguridad Vial y Tránsito Municipal acordonaron la zona.

Al sitio llegó personal de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena del crimen para iniciar la carpeta de investigación, después los automotores fueron enviados al corralón oficial, quedando a disposición de la autoridad competente.

