Quitan la vida a un individuo en la colonia Trasierra de Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 19:24:48

Jacona, Michoacán, a 3 de febrero de 2026.- Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue ejecutado de un balazo en la cabeza en la colonia Trasierra, autoridades de la FGE ya investigan el hecho, informaron fuentes policiales.

Por datos obtenidos por este medio de comunicación se informó que alrededor de las 14:25 horas de este martes en los números de emergencias reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Estado de Baja California Norte del Asentamiento Humano antes citado.

De inmediato se movilizaron los Policías Municipales, Guardias Nacionales y Militares quienes confirmaron el reporte, por lo que acordonaron y solicitaron una ambulancia.

Socorritas de Protección Civil Municipal llegaron para auxiliar al lesionado pero se percataron que carecía de signos vitales, al momento el occiso esta sin identificar solo se conoció que es de aproximadamente 40 años, el cual vestía pantalón, playera y tenis color negro.

Peritos Especializados en la Escena del crimen y Policías Ministeriales se encargaron de llevar a cabo las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios y sea identificado.