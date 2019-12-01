"Crecimiento del PIB de México podría alcanzar el 3% en 2026", asegura Hacienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 14:40:48

Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- El Producto Interno Bruto (PIB) de México podría crecer hasta un 3 por ciento, afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal indicó que la economía el país podría crecer por encima del rango del 1.8 a 2.8 por ciento, previamente establecido, si es que se aplica el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

“Típicamente la mitad del rango, entre 2.5 y 3 sería 2.7, pero estamos con mucha certeza que la probabilidad de lograr un crecimiento cercano al 3 por ciento es muy importante. Son dos puntos porcentuales adicionales en inversión, entonces la idea es concretar de manera precisa esta inversión y debería acercarnos al 3 por ciento”, explicó el secretario Amador Zamora.

Previamente, el titular de Hacienda externó que dicha estrategia contempla una inversión pública de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos como: