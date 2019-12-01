Quitan la vida a tres personas en Xalapa, Veracruz

Quitan la vida a tres personas en Xalapa, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 20:54:35
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Xalapa, Veracruz, a 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Veracruz dio a conocer que tres personas fueron ultimadas a balazos en el municipio de Xalapa.

De acuerdo a la información divulgada mediante un comunicado, los hechos se registraron en un taller mecánico ubicado en la comunidad de El Castillo.

Tras recibir el reporte de que en el referido lugar se había registrado detonaciones de arma de fuego, al sitio acudieron fuerzas de seguridad, así como autoridades ministeriales.

Al llegar a la zona en la carretera Xalapa-Alto Crucero, fueron localizadas tres víctimas, mismas que presentaban varias heridas producidas por proyectil de arma de fuego, además de que había una cuarta, la cual sobrevivió al ataque, por lo que fue llevado de inmediato a un hospital, donde reportaron su estado de salud como grave.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, entre otras corporaciones, desplegaron un operativo para dar con los responsables del ataque, sin que hayan conseguido detenerlos.

 

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