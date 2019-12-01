Quitan la vida a exdirector de Inteligencia de Colima; su esposa se encuentra grave

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 18:22:58

Colima, Colima, a 15 de diciembre de 2025.- Efraín Medina, exdirector de Inteligencia, falleció durante un ataque armado, además de que su esposa resultó con heridas graves, mientras circulaban en la Avenida Tecnológico del municipio de Colima.

Según la información de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE), la pareja viajaba en un auto particular, cuando dos sujetos armados en una motocicleta se acercaron a ellos y abrieron fuego en su contra.

Medina recibió varios impactos de arma de fuego en el cráneo, mientras que su esposa fue encontrada con varias lesiones en el cuerpo, que meritaros su traslado de emergencia a un hospital, para que reviera la atención médica correspondiente.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Investigación, llegaron al sitio de inmediato para realizar las primeras indagatorias, con el apoyo de personal de servicios periciales para el procesamiento de la escena.

Cabe resaltar que Efraín Medina se desempeñó en el cargo, durante la administración del gobierno de Ignacio Peralta (2015-2021).