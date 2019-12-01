Quitan la vida a dos personas en la colonia Isaac Arriaga de Puruándiro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 19:42:18
Puruándiro, Michoacán, a 28 de diciembre de 2025.- Los cuerpos de dos personas que fueron asesinados a balazos se localizaron en un predio de la colonia Isaac Arriaga de esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban tirados los cuerpos sin vida de dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales
presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

