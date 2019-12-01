Quitan la vida a dos jóvenes en la colonia Valle Dorado de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 17:11:33
Uruapan, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos jóvenes que transitaban en una motocicleta, fueron asesinados a balazos en la colonia Valle Dorado de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Pedro y María Currie y avenida de Las Torres, había atacado a balazos a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a dos hombres sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

