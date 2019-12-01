Tendrá que pagar Broquers Ambiental una multa de 12.7 mdp por la clausura de su planta de tratamiento en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 22 de diciembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, Armando Presa Ortega, informó que la empresa encargada de la separación de residuos enfrenta una indemnización aproximada de 12.7 millones de pesos sin IVA, derivada de la clausura temporal de su planta de tratamiento.

La sanción, dijo, corresponde a los 138 días de inactividad, entre el 23 de julio y el 8 de diciembre de 2025, lo que equivale a 2.7 millones de pesos por mes.

Clausura condicionada y avances en obras

Recordó que el 8 de diciembre, la Procuraduría del Medio Ambiente levantó la clausura de manera condicionada y ahora opera actualmente en horario restringido, de 6:00 a 20:00 horas.

Refirió que la empresa reporta un avance físico de poco más del 30% por ciento en las obras de cimentación y estructura para el confinamiento de residuos.

“El programa de ejecución de obra proyecta concluir los trabajos hacia junio de 2026, fecha en la que se revisará la operación definitiva; el pago pendiente y negociación y y asta el momento, la empresa no ha liquidado la indemnización”.

El municipio, adelantó, ya dio parte a la Dirección Jurídica, aunque se prevé que el tema no llegue a judicializarse por lo que L a compañía planteó que sus inversiones en adecuaciones, superiores a 60 millones de pesos, se tomaran en cuenta para cubrir la sanción, propuesta que fue rechazada por la autoridad municipal y a e espera que en la primera quincena de enero de 2026 la empresa presente una propuesta formal de pago.

“El relleno sanitario continúa operando de manera normal bajo contrato con la empresa Veolia, vigente desde la década de los 90; con la reapertura parcial de la planta, se han retomado procesos de tratamiento de residuos sólidos urbanos, reduciendo la carga enviada al relleno y actualmente, la planta procesa alrededor de 300 toneladas en 15 días, con un estimado mensual de 600 toneladas”.