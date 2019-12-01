Ultiman a puñaladas a una mujer en la comunidad Cruz del Plato de Villa Madero, Michoacán 

Ultiman a puñaladas a una mujer en la comunidad Cruz del Plato de Villa Madero, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 19:01:17
Villa Madero, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- El cuerpo de una mujer que fue asesinada a puñaladas, fue localizada en una comunidad de la cabecera municipal Villa Madero.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la comunidad de Cruz del Plato, estaba tirado el cuerpo sin vida de una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una mujer la cual presentaba lesiones producidas por arma blanca, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

