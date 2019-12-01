En Jacona y LC, Michoacán detienen a dos hombres en posesión de armas de fuego

En Jacona y LC, Michoacán detienen a dos hombres en posesión de armas de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 17:46:26
Jacona/Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- Como resultado de acciones 
interinstitucionales realizadas dentro del Plan Michoacán, en los municipios de Jacona y Lázaro Cárdenas, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Marina), detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego. Tras las labores operativas, tanto los implicados como el armamento fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Sobre el particular se informó que en un primer hecho, durante un operativo interinstitucional realizado en la colonia Nuevo Porvenir, en Jacona, elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional y la Policía Municipal detuvieron a un masculino en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial.

Posteriormente, en la localidad de Chuquiapan, municipio de Lázaro Cárdenas, el personal de seguridad detuvo a otro hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Italika; tras una inspección, le fue asegurada una pistola calibre .38 súper.

Una vez realizadas las actuaciones respectivas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los ahora indiciados y lo decomisado fueron presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica.

