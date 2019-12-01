Habrá ajustes en los horarios de recolección de basura en el municipio de Querétaro durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 16:24:01

Querétaro, Querétaro, a 22 de diciembre de 2025.- Como parte del compromiso de la dependencia con la limpieza, el orden y el cuidado del medio ambiente, la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro, Armando Presa Ortega, informó sobre los ajustes en los horarios de recolección de basura durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Armando Presa Ortega, titular de la dependencia informó que la recolección en colonias con servicio los miércoles y para los días 24 y 31 de diciembre el servicio no se suspenderá.

Sin embargo, dijo, se realizarán ajustes en los horarios, es decir, para el turno matutino: desde las 6:00 horas y para el turno vespertino: desde las 17:00 horas.

“Normalmente la recolección inicia a las 21:00 horas, pero en estas fechas se adelantará.

Colonias con servicio los jueves y los días 25 de diciembre y 1 de enero el servicio sí quedará suspendido en turno matutino y vespertino”.

Exhortó a la ciudadanía a no sacar la basura en esas fechas y esperar al sábado inmediato, en los horarios habituales, para evitar acumulación de residuos.

Enfatizó que el 25 de diciembre y 1 de enero sí habrá recolección en la zona comprendida entre avenida Universidad, avenida Constituyentes y circunvalación avenida Tecnológico con un horario desde las 6:00 horas y en la tarde a las 21:00 horas.

El secretario pidió a los habitantes respetar los días y horarios establecidos, así como disponer los residuos correctamente embolsados, lo que permitirá una recolección más eficiente y contribuirá a mantener una mejor imagen urbana.