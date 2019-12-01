Exceso de velocidad ocasionó accidente en prolongación Constituyentes en El Marqués, Querétaro

Exceso de velocidad ocasionó accidente en prolongación Constituyentes en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 16:51:19
El Marqués, Querétaro, a 22 de diciembre de 2025.- Importantes daños materiales y una severa carga vehicular, fue lo que dejó la volcadura de un auto, que se registró la tarde de este lunes, sobre prolongación Constituyentes.

Fue en dirección a El Mirador, en donde el vehículo perdió el control, por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba, lo que derivó que chocara contra la guarnición y posteriormente volcara.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente se movilizaron los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

La vialidad se vio afectada, por una severa carga vehicular, la vía fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento.

