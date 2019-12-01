Bedolla llama a municipios a eliminar multas; no deben tener fines recaudatorios

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 14:37:07

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, exhortó a los ayuntamientos del estado a dejar de aplicar infracciones y multas de tránsito, como parte de una estrategia para combatir la corrupción y modificar la cultura vial en la entidad.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que el decreto firmado para eliminar las multas busca erradicar prácticas irregulares asociadas históricamente a las sanciones de tránsito, como el “moche” y las “mordidas”, al considerar que estas conductas dañan la confianza ciudadana.

Subrayó que el objetivo de las multas no debe ser recaudatorio, sino preventivo, por lo que planteó alternativas centradas en el civismo y en campañas de concientización, sin que necesariamente impliquen sanciones económicas.

Aclaró que el llamado a los municipios es voluntario y no obligatorio, pero también pidió a la ciudadanía reportar cualquier eventualidad al número 9-1-1.

Ramírez Bedolla señaló que desde el gobierno estatal se impulsa un enfoque distinto en materia de seguridad vial, que prioriza la prevención de accidentes y la educación ciudadana por encima del castigo económico, e invitó a municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Sahuayo y Huetamo a sumarse a esta política.