Consejo Supremo Indígena denuncia "cierre de año crítico" en Michoacán: Ataques a la autonomía y presupuesto "miserable" para comunidades

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 15:43:06

Morelia, Michoacán, a 22 de diciembre de 2025.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), calificó el cierre del año 2025 como "complejo y crítico" para los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes del estado.

A través de su vocero, Pavel Ulianov Guzmán, el CSIM denunció una situación marcada por ataques a la autonomía, violaciones a derechos humanos e insuficiencia presupuestal.

Guzmán señaló que prevalece una "ola de ataques y desinformación" contra los autogobiernos. Específicamente, mencionó la negativa de los ayuntamientos como Salvador Escalante, por no respetar la autodeterminación de la localidad de Opopeo y crear "grupos de choque".

En el caso de Quiroga, por desconocer e impugnar el autogobierno de la comunidad indígena de El Calvario.

Pavel Ulianov acusó a los ayuntamientos, especialmente los de la 4T, de mantener un doble discurso, apoyar públicamente a las comunidades mientras atacan jurídica y políticamente sus autonomías.

Discriminación Presupuestal: Migajas del Estado

Uno de los puntos que también destacó fue el Presupuesto de Egresos 2026 del Estado. Guzmán indicó que la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, solo recibió un capital equivalente al 0.03 por ciento del total del presupuesto, cifra que dijo es insuficiente para atender a las 500 comunidades y que se destina principalmente a salarios burocráticos, recibiendo menos que el Zoológico Benito Juárez (81 millones de pesos).