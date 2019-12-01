Quitan la vida a dos hombres mientras arreglaban un vehículo en la colonia Centro de Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 19:50:33

Apaseo el Alto, Guanajuato, a 7 de septiembre de 2025.- Dos hombres que se presumen eran hermanos, fueron atacados a balazos cuando le daban mantenimiento a un vehículo en la colonia Zona Centro.

Habitantes de la calle Narciso Mendoza pasaban un domingo habitual poco antes de las 6:00 de la tarde cuando repentinamente escucharon los disparos.

Al salir observaron a las víctimas tiradas en la banqueta a un costado de una camioneta color oscuro.

El suceso fue informado al sistema de emergencias 911, por lo que elementos policiacos se concentraron en el lugar pidiendo la presencia de paramédicos, quienes valoraron a los dos jóvenes confirmando que ya no contaban con vida.

Agentes de Investigación Criminal y Peritos de la Fiscalía Región C acudieron al sitio para comenzar el acta correspondiente del caso.

Al término del peritaje correspondiente en la escena del doble crimen, los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del SEMEFO donde les realizarán los efectos de ley.