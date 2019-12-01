Quitan la vida a dos hombres en una pizzeria de la colonia El Colorín en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 21:09:25

Uruapan, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos hombres fueron asesinados a balazos en el interior de una pizzería ubicada en la colonia El Colorín de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertados de que en el negocio denominado Guisepe, situado en la esquina de las calles Costa Rica y Bolivia de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un par de individuos sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.