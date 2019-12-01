Cinco casos de gusano barrenador en Michoacán, reconoce Sader

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 17:40:50

Morelia, Michoacán, a 28 de enero del 2026.- Se mantienen controlados cinco casos de gusano barrenador en Michoacán, dos de ellos detectados en el municipio de Madero —los primeros confirmados en la entidad— y otros más en Huetamo y Parácuaro, informó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) estatal, Cuauhtémoc Ramírez Romero.

El responsable del sector agropecuario explicó que, una vez que se recibe un reporte de este tipo, se activa un protocolo sanitario que contempla vigilancia en un radio de 40 kilómetros a la redonda, con el objetivo de evitar la propagación de la plaga.

Detalló que, hasta el momento, los casos han sido aislados, ya que durante las revisiones realizadas no se han detectado nuevos focos de infección, además de que se colocaron 110 trampas especiales para la mosca transmisora con el fin de identificar su posible presencia.

Ramírez Romero indicó que tras la detección se aplican medidas directas en las heridas del ganado, larvicidas y cicatrizantes para favorecer la recuperación; además de la dispersión de moscas estériles a nivel nacional como estrategia preventiva para evitar nuevos brotes.

Precisó también que por esta infección no hay pérdida o sacrificio de ganado, pues posterior a la recuperación de la herida, las piezas infectadas conservan la salud.