En Puruándiro, Michoacán: Detiene la GC a hombre con un arma y sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:57:34

Puruándiro, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- Un hombre en poder de un arma de fuego y varios gramos de droga, fue detenido durante operativos de vigilancia y disuasión del delito, por elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales.

Se trata de Gerardo H. V., de 60 años de edad, alias “Don Gera” vecino de esta cabecera municipal y originario del estado de Baja California, de oficio albañil.

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un operativo por calles, brechas, colonias y localidades de este municipio en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Tras estos hechos le marcaron el alto al hombre y al realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias un pistola, calibre .380, con dos cargadores y tres cartuchos útiles, además una bolsa con polvo negro con más características de la pólvora, con un peso de 156 gramos.

Además también llevaba una bolsa con una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal” con un peso de 5.70 gramos y otra bolsa con polvo blanco con las características de la cocaína con un peso de 75.68 gramos.

Por tal motivo el hombre, el arma de fuego, la pólvora y la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.