Quitan la vida a abogado penalista en la colonia San Francisco de Matamoros, Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 20:33:35

Matamoros, Tamaulipas, a 2 de febrero de 2026.- Un abogado especializado en materia penal fue asesinado la tarde del lunes cuando se encontraba frente a la vivienda de sus padres, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El ataque se registró alrededor de las 13:20 horas sobre la calle Laguna del Culebrón, entre los números 20 y 21, en la colonia San Francisco, ubicada en el centro de la ciudad fronteriza.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Posteriormente fue identificada como Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años de edad, quien se hallaba al interior de una camioneta GMC Sierra con placas del estado.

De manera extraoficial se informó que el profesionista ejercía en el ámbito penal y presentaba al menos dos heridas producidas por arma de fuego. En la unidad se localizaron, hasta el momento, siete impactos de bala. Presuntamente, el hombre acababa de llegar al domicilio familiar cuando fue agredido.

Habitantes de la zona señalaron haber escuchado varias detonaciones. Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal se presentaron en el lugar, inspeccionaron el vehículo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre el móvil del crimen.