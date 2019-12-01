Quitan la vida a abogado penalista en la colonia San Francisco de Matamoros, Tamaulipas

Quitan la vida a abogado penalista en la colonia San Francisco de Matamoros, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 20:33:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Matamoros, Tamaulipas, a 2 de febrero de 2026.- Un abogado especializado en materia penal fue asesinado la tarde del lunes cuando se encontraba frente a la vivienda de sus padres, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El ataque se registró alrededor de las 13:20 horas sobre la calle Laguna del Culebrón, entre los números 20 y 21, en la colonia San Francisco, ubicada en el centro de la ciudad fronteriza.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Posteriormente fue identificada como Fernando Covarrubias Treviño, de 51 años de edad, quien se hallaba al interior de una camioneta GMC Sierra con placas del estado.

De manera extraoficial se informó que el profesionista ejercía en el ámbito penal y presentaba al menos dos heridas producidas por arma de fuego. En la unidad se localizaron, hasta el momento, siete impactos de bala. Presuntamente, el hombre acababa de llegar al domicilio familiar cuando fue agredido.

Habitantes de la zona señalaron haber escuchado varias detonaciones. Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal se presentaron en el lugar, inspeccionaron el vehículo y solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y hasta ahora no se han dado a conocer mayores detalles sobre el móvil del crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a abogado penalista en la colonia San Francisco de Matamoros, Tamaulipas
Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido
En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a dos motociclistas en la tenencia de Ario de Rayón
Menor de 10 años es atacado por jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón de Tlapacoyan, Veracruz
Más información de la categoria
“Yo ni sabía qué era una extorsión”: Desde la cárcel, habla la mujer sentenciada a 40 años tras cobrar una tanda de mil pesos; rompe el silencio y sacude al sistema judicial del Edomex
Engañados por una mafia creada por el FBI y la DEA: así fue la histórica caída de un primo del máximo líder de Sinaloa
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Comentarios