Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido

Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido
Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido
Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 18:53:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Con varias lesiones de consideración resultó un masculino, luego de ser blanco de una agresión armada, por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga.

Lo anterior se registró aproximadamente a las 15:25 horas de este lunes en la calle Rafael Álvarez, de la colonia La Estancia Igarteña, donde llegaron autoridades policíacas.

El lesionado es Cristian C., A., de 31 años de edad, quien fue auxiliado por lo paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales lo canalizaron al IMSS Bienestar de Zamora donde le negaron la atención médica, por lo que fue llevado a otro nosocomio.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de la agresión y tomaron conocimiento del hecho para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Quitan la vida a abogado penalista en la colonia San Francisco de Matamoros, Tamaulipas
Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido
En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a dos motociclistas en la tenencia de Ario de Rayón
Menor de 10 años es atacado por jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón de Tlapacoyan, Veracruz
Más información de la categoria
“Yo ni sabía qué era una extorsión”: Desde la cárcel, habla la mujer sentenciada a 40 años tras cobrar una tanda de mil pesos; rompe el silencio y sacude al sistema judicial del Edomex
Engañados por una mafia creada por el FBI y la DEA: así fue la histórica caída de un primo del máximo líder de Sinaloa
Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030
¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple
Comentarios