Balean a un individuo en Jacona, Michoacán; resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 18:53:42

Jacona, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Con varias lesiones de consideración resultó un masculino, luego de ser blanco de una agresión armada, por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga.

Lo anterior se registró aproximadamente a las 15:25 horas de este lunes en la calle Rafael Álvarez, de la colonia La Estancia Igarteña, donde llegaron autoridades policíacas.

El lesionado es Cristian C., A., de 31 años de edad, quien fue auxiliado por lo paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales lo canalizaron al IMSS Bienestar de Zamora donde le negaron la atención médica, por lo que fue llevado a otro nosocomio.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de la agresión y tomaron conocimiento del hecho para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.