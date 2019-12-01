Menor de 10 años es atacado por jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón de Tlapacoyan, Veracruz

Tlapacoyan, Veracruz, a 2 de febrero de 2026.- Un menor de 10 años resultó lesionado tras ser atacado por una jauría de perros en la colonia Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio de Tlapacoyan, al norte del estado de Veracruz, por lo que fue necesario su traslado a un hospital.

El niño, identificado como Óscar de Jesús, se encontraba acompañando a su madre en labores de corte de café cuando ocurrió la agresión. A pesar de que la mujer intentó auxiliarlo, no logró evitar que el menor sufriera diversas mordeduras y heridas provocadas por los animales.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras el ataque, lo que permitió la rápida intervención de elementos de Protección Civil municipal, quienes acudieron al lugar y trasladaron al menor a un hospital cercano para su atención médica.

De acuerdo con el reporte oficial, el estado de salud de Óscar se mantiene estable. Asimismo, se informó que el ayuntamiento de Tlapacoyan brindó apoyo para la adquisición de medicamentos y material de curación necesarios para su tratamiento.

“Quiero informarles que ya se han adquirido y entregado todos los medicamentos necesarios faltantes para el tratamiento del pequeño, asegurando que cuente con todo lo indispensable para su pronta recuperación”, expresó el alcalde Miguel Ángel Cervantes.

Habitantes de la colonia señalaron que los perros involucrados representan un riesgo constante, ya que suelen perseguir e intimidar a quienes transitan por la zona. Ante esta situación, autoridades municipales indicaron que los animales permanecen bajo observación y que ya se estableció contacto con sus propietarios para aplicar las medidas correspondientes y prevenir nuevos incidentes.

“Conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, los perros involucrados se mantendrán en observación, mientras que la procuraduría del menor y trabajo social continúan atendiendo y dando seguimiento al caso”, informó el ayuntamiento de Tlapacoyan.