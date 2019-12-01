¿Trabajaste este 2 de febrero? Debes recibir pago triple

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- Este lunes 2 de febrero es considerado día feriado y de descanso obligatorio en México, de acuerdo con lo establecido en la ley. Aunque coincide con la celebración del Día de la Candelaria, la fecha se conmemora oficialmente por el Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Si bien la Constitución fue promulgada el 5 de febrero, la legislación laboral establece que la conmemoración se traslada al primer lunes de febrero, con el objetivo de generar un fin de semana largo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días feriados o de descanso obligatorio no son laborables. Sin embargo, cuando las y los trabajadores deben presentarse a laborar en estas fechas, la ley contempla una compensación especial.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que quienes trabajen en un día feriado tienen derecho a recibir, además de su salario normal, un pago doble por el servicio prestado, lo que equivale a un salario triple en total por esa jornada.