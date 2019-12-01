En Zamora, Michoacán: Ultiman a tiros a dos motociclistas en la tenencia de Ario de Rayón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 18:36:33

Zamora, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, dos personas que viajaban en una motocicleta, fueron asesinados a tiros en calles de la tenencia de Ario de Rayón, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la entrada del fraccionamiento Riveras del Duero, en la referida tenencia y municipio, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos policiacos, quienes al arribar encontraron a dos individuos sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de dos hombres, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.