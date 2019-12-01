Omar García Harfuch, el presidenciable de Morena de cara al 2030

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 13:31:33

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- Está claro que Morena sigue fuerte en el panorama político y de cara a las elecciones del año 2030 tienen una carta que parece intocable: Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se ha vuelto un emblema de la administración de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una vez que la percepción ciudadana sobre su labor es aprobatoria.

Cada martes, García Harfuch se encuentra en las conferencias matutinas de la mandataria mexicana para rendir un informe sobre seguridad y acciones operativas que se llevan a cabo en el país, aunado a su trabajo y actividad en redes sociales, lo que lo han llevado a ser conocido como el “Super Policía” mexicano.

Así mismo, se ha convertido en un símbolo para las mujeres mexicanas, quienes se deshacen en elogios a través de redes sociales al referirse al funcionario federal, al referir que es muy atractivo físicamente y hacer comentarios desproporcionados sobre su apariencia física.

La suma de los factores hacen un posible candidato muy fuerte a Omar García Harfuch de cara a una posible elección presidencial, a falta de cuatro años para la misma, tiempo en el que todo puede ocurrir, sin embargo, a día de doy, parece invencible en las urnas.

¿Quién es Omar García Harfuch?

El secretario de seguridad nació el 25 de febrero de 1982 en Cuernavaca, Morelos. Estudió la licenciatura en Derecho y es maestro en Seguridad Pública.

Además, Omar García Harfuch fue secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno.

Cabe destacar que Harfuch renunció a ese cargo en el mes de septiembre para participar en el proceso interno de Morena con el fin de elegir al candidato a la jefatura de Gobierno, del cual resultó ganadora Clara Brugada.

Por último, tiene estudios relacionados con seguridad nacional e internacional por la Universidad de Harvard, así como del seminario de Desarrollo de Agentes del Orden por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y cursos brindados por la Administración para el Control de Drogas (DEA).