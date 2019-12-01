Querétaro: En prisión por usurpación de profesiones María Luisa “N”, conocida como “la doctora de los pies diabéticos”

Querétaro, Qro., 11 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de María Luisa “N”, conocida como “la doctora de los pies diabéticos” por el delito de usurpación de profesiones, derivado de una investigación relacionada con hechos ocurridos en un consultorio ubicado sobre el Libramiento Rafael Camacho Guzmán, en la colonia Centro, del municipio de Amealco de Bonfil.

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por una persona que refirió haber acudido a dicho consultorio para recibir atención médica. Posteriormente, al verificar la cédula profesional utilizada por quien presuntamente se ostentaba como médica, se estableció que correspondía a otra profesionista, además de que la denunciante señaló haber realizado pagos por los servicios recibidos y presentar afectaciones en su estado de salud tras el tratamiento prescrito.

Como parte de las diligencias, personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito realizó diversos actos de investigación, entre ellos la verificación de la cédula profesional, solicitudes de información a autoridades competentes y el cumplimiento de una orden de cateo en el inmueble señalado. Durante la intervención fueron aseguradas recetas médicas con la cédula profesional utilizada, así como diversos medicamentos, elementos que fueron incorporados como indicios a la carpeta de investigación.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó la orden de aprehensión en contra de María Luisa “N”, quien fue presentada ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, tras los datos de prueba presentados por esta Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a la imputada por el delito de usurpación de profesiones, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un mes para la investigación complementaria.