Accidente en Paseo de la República, cobra la vida de un motociclista en Querétaro

Accidente en Paseo de la República, cobra la vida de un motociclista en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 15:23:14
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Querétaro, Qro., 11 de julio de 2026.- Un motociclista de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida, en un trágico accidente, que se registró, sobre carriles centrales de Paseo de la República.

El accidente ocurrió a la altura de Juguetron, en dirección al centro de la capital queretana, luego de que una camioneta Audi, lo impactara y a consecuencia, perdiera el control y se fuera al camellón divisor.

A la zona, acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al motociclista, quien iba a bordo de una KTM, con placas de circulación 93UAA6, la cual quedó sobre el camellón divisor.

Servicios de emergencias, que arribaron a la zona, para los primeros auxilios, nada pudieron hacer por el motociclista, únicamente dieron parte a las autoridades, y esperar el arribo de los servicios periciales.

Una vez en la zona, policías municipales acordonaron el lugar, y esperaron a los peritos, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo a la morgue.

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