Identifican a víctimas y heridos tras ataque en velorio de Álvaro Obregón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 16:34:35

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Fueron identificadas las tres personas que perdieron la vida tras el ataque registrado en un velorio de la comunidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón. Se trata de C. C., de 12 años de edad; Diego Enrique "N", de 25 años, y Raúl S., de 75 años.

Asimismo, las personas que resultaron lesionadas fueron identificadas como Alexia, de 7 años de edad; María de los Ángeles, de 45 años; María del Rosario, de 50 años, y Javier, de 56 años.

Como se dio a conocer en este medio de comunicación, este sábado se registró un ataque a balazos en un velorio de la referida localidad.

Como resultado de la agresión, tres personas murieron y cuatro más resultaron heridas, quienes fueron identificadas con los nombres antes mencionados.

Es de referir que las investigaciones continúan con la finalidad de esclarecer el crimen y dar con la identidad y el paradero de los responsables.