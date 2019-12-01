FGEQ cumplimenta orden de aprehensión por secuestro cometido en 1996; probable autor fue detenido en Puebla

Querétaro, Qro., 11 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito, cumplimentó una orden de aprehensión en el estado de Puebla en contra de Álvaro “N”, por su probable autoría en el delito de secuestro, derivado de hechos ocurridos en 1996.

La detención se realizó el 9 de julio de 2026 en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, como resultado de la colaboración entre las Fiscalías de Querétaro y Puebla para el cumplimiento de mandamientos judiciales vigentes.

Como resultado de la investigación, se estableció que entre finales de febrero y el 20 de marzo de 1996 la víctima fue privada de su libertad y mantenida en cautiverio durante más de tres semanas en la colonia Lomas del Marqués, en el municipio de Querétaro, periodo en el que exigieron a sus familiares el pago de diversas cantidades de dinero a cambio de su liberación. Tras las negociaciones, la víctima fue liberada con vida.

Las investigaciones permitieron establecer la probable autoría de Álvaro “N” en la planeación, vigilancia, custodia de la víctima y demás actos relacionados con la privación ilegal de la libertad, por lo que la autoridad judicial libró la correspondiente orden de aprehensión.

Tras su captura, el imputado fue informado de los derechos que le asisten como persona detenida y será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal correspondiente.