Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual de una adolescente, en La Piedad, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 18:12:21

La Piedad, Michoacán, a 12 de julio de 2026.- Marcos “N”, quien es señalado de su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, en agravio de una adolescente, fue aprehendido en La Piedad por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, los hechos ocurrieron en mayo de 2026, en un domicilio donde el imputado atacó sexualmente a una adolescente de 14 años de edad y la habría amenazado para evitar que denunciara lo sucedido.

Luego de tomar la denuncia, la Fiscalía Regional solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere, a efecto de que sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.